Jak jsem omladil trávník aneb manželství v troskách

Tak a je to tady. Přišlo to. Ono se všeobecně vědělo, že to k nám letos opět dorazí, dokonce jsme všichni tušili, kdy. Letos to vypadalo, že to přišlo, aniž by se ona před tím dostavila a pak prchla.

Nestihlo ji to vyhnat, jelikož se zdálo, že nebylo koho. A samo to má hned od narození namále neboť se to jeví víc jako jeho mladší sourozenec, který mělo nastoupit až po tomhle. Uznávám, někdy si nerozumím. Bylo to vůbec česky? Tak jinak.

Mluvím o jaru. Tady mám trošku problém, jelikož jaro je rodu středního, kdežto jeho malebnější označení je ženská se vším všudy – Vesna, která, abychom v tom měli úplný maďarský guláš, prý nikdy nebyla slovanskou bohyní. Vesnu si nejspíš vymysleli lidi, aby jim bylo hezky. Kdesi jsem se dočetl, že Vesna je dospívající, mladičká dívka oblečená v bílém, a předpokládám, že mírně průhledném, stále usměvavá, velmi živá a trochu i praštěná. Slovanskou bohyní jara a lásky by tedy podle některých pramenů měla být Lada, ovšem její největší síla má být znát až v květnu. Kdo tedy v dubnu poslal Moranu, která se letos kdesi zapomněla, do háje? Možná se holky poškorpily, a proto to vypadá, že jim čáru přes rozpočet udělala Živa, která je vedoucí léta… Tak nevím, zda jsem to teď vylepšil…

Zkrátka je jaro a teplo a svítí sluníčko, a já mám radost, protože konečně vytáhnu motorku a hlavně – je tu první jarní sekání trávníku na zahradě! V mém případě spíš trávníčku. Na zahrádce. To jen pro matematicky přesnější představu… Nastal čas, kdy konečně udělám trávě dobře!

Jsem na sebe hrd a pyšen, neboť sekání trávy je zásadní činností, která na stupnici důležitosti od jedné do deseti má hodnotu minimálně deset, a vykonávám ji já sám. První jarní sekání a následné hnojení ovlivní trávník na dlouhou dobu. Ostatně má loňská zkušenost, kdy jsme na zahradě měli až do června poněkud prašné prostředí a zbylá tráva trpěla záhadnou chorobou, během které se jí na pleti tvořily hnusné žluté fleky, mne dostatečně poučila. Letos jsem se na to důkladně připravil a prostudoval veškeré dostupné materiály. Nyní praktická část…

Ponejprv je potřeba seznámit se s terénem. Vyšel jsem na terasu s hlasitě puštěnou hudbou v zádech. Ne, určitě to není náhoda, že zní skladba od Aerosmith I Don´t Wanna Miss a Thing, která vyzdobila film Armageddon… Jdu pevným, odhodlaným krokem, pohled drsně upřený před sebe. Vím, co umím, vím, že tohle zvládnu jenom já. S Brucem Willisem mě teď pojí nejen podobný účes. Dokonalou atmosféru zásadního okamžiku kazí jen moje žena, která si ťuká na čelo a neodpustila si poznámku, že kdyby bylo po jejím, bylo by dávno posekáno.

Pozorně si prohlížím každé místo budoucí mise a dělám si poznámky do telefonu. Nic se nesmí podcenit, jelikož by to mohla být cesta do záhuby. Na některých místech, jejichž umístění nějakou zvláštní shodou náhod odpovídá loni mnou nehnojeným, neboť mi na zhruba devadesáti metrech čtverečních došlo osmikilogramové hnojivo, je tmavě telená travina vysoká i patnáct centimetrů, ovšem na jiných se od podzimu do teď vytáhla na necelé tři. Ta menší se skvěje barvou žlutozeleného zvýrazňovače. Do teď jsem trávu považoval za jednotný organismus, jenže to by znamenalo, že jí vůbec není dobře. Jakmile ovšem přistoupíme na premisu, že se jedná o jednotlivá stébla, hned je na náš trávník hezčí pohled. Navíc rozdíly ve výšce a barvě stébel se dají označit za třídní nerovnost. Některá se evidentně mají lépe než jiná.

„Nebojte, však já si vás srovnám!“ oznámil jsem jim a vzpomněl si na zápis našeho synka do školy a na jeho tehdejší paní učitelku, které se mnoho nelíbilo, že budoucí prvňák už čte a počítá do sta. Paní učitelka se tenkrát opravdu snažila, aby splnila a překročila svůj plán. Byla to taková spolehlivá motorová sekačka vyčuhujících dětí. Vydrželi jsme jen do pololetí…

Náčrtek zahrady s kótami a zanesenou výškou trávy v kohoutku mám hotový. Nadešel čas na další část přípravy k sečení trávy. Stanovil jsem, že je vlastně stejná, jako ta k vaření. Tedy podrobně nastudovat recept, nakoupit vhodné potraviny, vrátit se pro ty, co jsem zapomněl, jelikož se mi seznam v telefonu sám smazal, ingredience vyskládat, oloupat, očistit, pokrájet, znovu pročíst recept, … Je toho hodně, ale šikovný člověk udělá dobrotu z lecčeho.

Vytáhl jsem sekačku. Čistit netřeba. Loňské zbytky trávy z ní dávno opadaly do zahradního domku, když jsem se snažil černožlutou elektrickou potvoru dostat přes gril a dvě jízdní kola, což mě stálo deset minut přemýšlení, trochu síly a funění. Jakmile dozněla ohlušující rána, byla sekačka venku. Uvnitř zůstalo bizarní klubko z kovu, gumy a různorodého, nyní už i mastného, sajrajtu. Někdo na podzim zapomněl vyčistit cokoli z výše uvedeného…

Svítivě oranžový kabel jsem zapojil do zásuvky i do sekačky. Napoprvé. Stačí jen zapnout… Zhluboka jsem se nadýchl, abych okysličil krev, která donese molekuly plynu s atomovým číslem osm do mozku, kde ho bude potřeba k uvolnění pracně uložených informací… Poslední týden jsem totiž trávil odbornou teoretickou přípravou ke zkracování trávy. Především jsem se snažil najít dokonalý žací systém.

Když jsem byl ještě šťavnatým salátkem, sekával jsem s dědou trávu kosou. Byla to úžasná práce! Připadal jsem si děsně důležitý, neboť to jen tak někdo z mých městských kamarádů neuměl, byla to činnost i lehce nebezpečná a v mých očích i velmi odborná. Zásadní bylo držet čepel rovnoběžně se zemí, nikomu nic neuseknout, nezajet pod drn a netrefit kámen. Systém byl jasný: pomalu vpřed, jen co kosa vezme. Dalo se kosit po relativně úzkých pruzích rovnoběžných s delší stranou zahrady, nebo napříč. Ale vždy se postupovalo vpřed, zpátky ni krok, žádné úkroky do stran. Dnes seká kosou málokdo. Téměř každý má sekačku. Troufám si odhadnout, že se tedy musel změnit i systém kosení trávy, a tak si nechám poradit od nejvhodnějších.

Za největšího odborníka na světě v geometrii pohybu na konečné, tedy ohraničené ploše, už několik let považuji svou ženu a náš robotický vysavač. Zdroj inspirace byl tedy naprosto jasný. Jejich systém musí být podle mého názoru naprosto dokonalý, takže ho vysleduji, přetavím ve vlastní a aplikuji při ovládání bezduché sekačky.

Vysavač okoukne pomocí kamerky a bůhví čeho prostor, zmapuje ho, spočítá ideální trajektorii, začne hučet a jede. Podle mých poznámek z minulého týdne se rozjede zásadně úhlopříčně, ať je v jakékoli naší místnosti. Po úhlopříčkách cestuje, dokud nenarazí na překážku. Pak se jeho pohyb mění na rovnoběžný se stěnami.

Moje žena při vytírání pohybuje sebou i hadrem po poměrně přesných obdélnících, které kupí jeden vedle druhého, tvoří tak pomyslnou kaskádu či domino. Ovšem na konci každého rovinného objektu udělá hadrem matematicky velmi složitou křivku, kterou nedokážu popsat žádnou rovnicí a která podle mého plýtvá její energií, která by se jistě dala využít nějakým vhodnějším způsobem.

Jakmile vysavač narazí na překážku – obvykle nohu židle či stolu, jemně ji oťuká, zapamatuje si ji a později se k ní vrátí, aby ji elegantně obkroužil a obsál. Tato fáze úklidu by se dala nazvat tanec u tyče. Jsem-li překážkou já, chová se ke mně jako k židli. Pakliže stoupnu na již vysátou plochu a on mne zaregistruje, zamyslí se, spočítá to, zapamatuje si. Jakmile prostor opustím, nenápadně a beze slova (!) najede na ono místo a převysaje. Z jeho chování usuzuji, že mě má rád, i když mi to nikdy neřekl.

Moje žena u tyče netančí. Oproti vysavači u ní dochází k jakémusi logickému rozkolu, možná lépe řečeno nevyváženosti. Narazí-li na překážku, v našem případě židli – posune ji. Stůl neposouvá, ale obetře. Musím se přiznat, že mé pokusy pochopit vytírací algoritmus mé ženy dopadly velmi podobně, jako když jsem včera v obchodě zkoušel koupit tři mrkve. Na rukách jsem měl mikrotenové rukavice, jak praví nařízení vlády, kterými jsem se snažil otevřít mikrotenový sáček, do něhož bych zeleninu vložil, aby zabalena byla. Nejdříve jsem do sáčku foukal, jako vždycky. Nic se nedělo. Pak mi došlo, že mám roušku. Mnu sáček mezi zabaleným palcem a ukazováčkem. Kluzké rukavice po kluzkém pytlíku prostě kloužou! KLOUŽOU! Zkusil jsem sáčkem mávat i cukat. Nic. Potupná chvilka trvala asi pět minut. Později jsem doma tvrdil, že mrkev nemají a nikdy už mít nebudou!

Moje žena při vytírání málokdy narazí na překážku „já“. Obvykle je totiž chytřejší než vysavač: „Vůbec mi sem nechoď!“, takže mnohdy čekám na větru a slotě. Pokud ovšem dojde k nehodě a přes všechna varování moje žena objeví v cestě mokrého hadru mou nohu, jen se podívá. Neřekne nic. Ani hlásek nevydá. Neoťukává. Neobjede. Jsem míň než židle. Neodsune mě. Jen pohled. Z očí do očí. Z jejího chování usuzuji, mě v tu chvíli nemá ráda, i když mi to nikdy neřekla.

Jednou, myslím, že to bylo předevčírem, jsem nevydržel muka a zeptal se: „Proč vytíráš zrovna tímhle způsobem?“

„Aby bylo čisto,“ odpověděla tónem, jako že to snad je jasné, ne?

„Ale to vysavač taky, a dělá to jinak,“ postihla mě slabší chvilka v komunikaci se ženou.

„Líp?“ zeptala se varovně. Je ticho. Co říct? Vysavač snoubí malebnost matematiky, logiky a geometrie s úklidem, milou povahou a krásou stroje... je téměř zázračný. Na konci své práce zatroubí a pošle mi na mobil radostnou zprávu, že je hotov. Žena netroubí. Nenapíše. Snoubí krásu dokonalé čistoty s tou svou. Tuhle mi řekla: „Vypadáš jak santusák, ohol se!“ Záleží jí na mě. Dokonce mi někdy dá i pusu, což vysavač ne.

„Ne,“ odpověděl jsem hrdinně, „on by se od tebe měl učit.“ Hezky se usmála. Vysavač zatroubil…

Sekačce je tohle všechno úplně fuk. Beze mě se ani nehne. Tedy ona se teď nehne ani se mnou. Neseká. Jen divně bzučí. Nůž se netočí. Že bych zapomněl, jak se s tím pazmekem dělá? Zmáčknu bezpečnostní čudlík a madlo přitáhnu k sobě, trochu jako knipl v letadle.

„Bzzz,“ odpovídá sekačka. Otočil jsem ji vzhůru nohama a zkoumám. Vůbec netuším, co, ale vypadám u toho určitě dobře a důležitě, neboť mě mimo mé ženy pozorují i vlastní děti. Rukou otáčím nožem. Desetiletý synek se ptá, nebylo-li by bezpečnější nejprve odpojit sekačku od proudu. Uskočil jsem vyděšeně od stroje a vytáhl kabel. Točím nožem. Teď se kvůli příliš zvědavému dítěti trochu bojím. Co když tam někde v soukolí zbylo trochu elektriky a teď mi to místo trávy utne ruku?! To ti pěkně děkuju, synku! Do teď to bylo bezpečné! Opatrně, připraven ucuknout, což bych stejně nestihl, ale neříkejte mi to, prosím, nebo se budu bát ještě víc, rumpluji s nožem. Zapojuji kabel. Čudlík a madlo. Bzučí to. To se musí chytit! Sedmý pokus. Jak jsem později zjistil, někdo jsem ji na podzim taky nevyčistil a všechno travnaté svinstvo se změnilo v beton, který svýma nenechavýma rukama drží sekací lištu v nehybném stavu, pročež se z vnitřností sekačky se line nechutný zápach a namodralý dým. Strach se mění ve vztek. Po několika dalších odpojení, otočení, divokém třesení, zapojení a startování, se vztek mění i v mírnou nepříčetnost.

„Nehoří ti něco?“ ptá se z domu uklidňujícím tónem moje milovaná. Vzteky jsem sekačku nakopl. Vysypalo se zní neuvěřitelné množství doutnajícího našedlého čehosi. Čudlík a madlo. Sekačka se krásně rozeběhla, můžeme sekat. Pracuji systematicky. Ovšem aby se mi nechtěně nepohádal vysavač se ženou, a oba pak se mnou, jelikož jsem jednoho z nich upřednostnil v okopírování systému čištění plochy, volím raději metodu rolby na úpravu ledu. Zahrádku jsem první jízdou rozdělil na dvě poloviny, na obou pak jedu hranaté pravotočivé spirály. Aspoň tak si to zhruba pamatuji, že rolba jezdila, když jsem před čtyřiceti lety hrál lední hokej za přípravku. Pak mě nespravedlivě vyhodili, protože jsem ani po dvou letech tréninku nedokázal překládat doprava. Spirály jsou parádní. Jediné, na co jsem dosud nepřišel, jak to lidi dělají, aby se jim nepřekrucoval kabel. Ten totiž po několika obrátkách začíná vytvářet zakrouceniny a oka, do kterých se nebohý sekáč může chytit, což by mohlo způsobit nehorázné pobavení rodinných příslušníků, kteří bohužel nechodí do práce ani do školy, pročež si z nudy všímají věcí, kterých by fakt nemuseli… Můžete se mi přestat smát?!

Po slabé hodince je tráva, tedy její jednotlivá stébla, jako když střelí. Možná by bylo přesnější říct, že je zahrada, jako když střelí. Cosi totiž sestřelilo i dvě květiny v záhonu, když to náhodou nedávalo pozor a při tlačení sekačky to kontrolovalo opalující se sousedku. Naštěstí byly nepoživatelné pugéty podle mého polochcíplé, po zimě značně unavené, takže žádná újma nikomu nevznikla.

Po jarním sekání prý musí následovat vertikutace neboli vyhrabání suchého a plstnatého hnusu, který všechna stébla s vášní masového vraha dusí. Trávník to prý doslova omladí. Jelikož jsem již více jak tři měsíce v práci zavřený v maličké místnosti bez oken, které televize neříká samotka ve vězení, ale střižna, pročež vypadám jako tlustý moučný červ, přijde mi trocha toho pohybu s kovovými hráběmi více než vhod.

Za hodinu a půl mám od slunce spálenou hlavu, svalovou horečku, mozoly snad všude, jeden velký pytel naplněný suchou travní podsadou a vyhrabaný slabý metr a půl čtvereční. Moučný červ se třese jako poctivá domácí huspenina. Snažím se napít zasloužené kávy. Nejde to. Mojí ženě se mě zželelo: „Ježišmarjá, tys to teda rozryl, taková pěkná ta tráva byla! To takhle bude vypadat celá zahrada? A tímhle tempem nejspíš celý měsíc.“ Tak nezželelo. Odešla do domu vytírat obdélníky.

Celé moje snažení už pěknou chvilku pozoruje náš soused s balkánskými kořeny a přízvukem. Se sklenkou vína v jedné a cigaretou ve druhé ruce povídá: „Tý, souséde, když tě vidim, jaký ti to jde, nechceš pučit takový to tamto?“ Po chvilce nonverbálního vysvětlování jsem pochopil. Má takové to hrabací… vertikutátor! A půjčí mi ho! Nezahynu uhrabáním se!

Přes plot mi podal hráškově zelený stroj. Nadšeně jsem ho zapojil do elektřiny a… A jejda! Vždyť já nejsem připraven! Nejsem vyškolen! A jakou metodu – hrabací systém zvolím? Nenápadně jsem zkřížil nohy s tím, že musím na toaletu, kde jsem rychle v mobilu našel pár základních informací. Systém je jednoduchý – ideálně křížem. To stačí. Zbytek zvládnu po pocitu. Jdu na to.

Příjemným překvapením bylo, že tu hlučnou příšeru nemusím tlačit, neboť jak se pružinky snaží hrabat, rozpohybovávají stroj vpřed. Vlastně mě ta rotační stonožka po zahradě tak trochu vláčela. Několikrát jsme ji spolu přeběhli podél, a ta věc dokázala za chviličku vyprodukovat neskutečné množství vyhrabaného materiálu. To je paráda! To jde samo! Teď ještě napříč…

Zde bych si dovolil naléhat na výrobce a prodejce podobných přístrojů. Je pěkné, že varujete pracanta před úrazem elektrickým proudem, je báječné, že snad dokonce zakazujete do elektřiny zapojené zahradní mašiny otáčet a hrabat se v nich, protože by se to mohlo spustit a ublížit mi to. Já bych si dovolil důrazně doporučit na jedno z prvních míst napsat: Nebrzdit! Protože když pohyb stroje vpřed silou zastavíte, z vertikutátoru se rychle stane výkonný kutátor. A ten kutá… Všiml jsem si toho, až když jsem měl nepříjemný pocit, že naši zahrádku navštívilo hejno pracovitých krtků, které přijelo na hřbetech divokých prasat…

Zelenou obludu jsem hodil sousedovi za plot a než jsem stihl utéct, objevila se na terase moje žena. Naštěstí si všimla souseda odděleného plotem dřív: „Pěkně děkuju!“ povídá s úsměvem, „tak jsem mohla mít hezčího chlapa, protože by se konečně hýbal, takhle mi pořád zůstane jen tahle buchta!“ vyjádřila mu místo mě vděk za půjčení zemědělské mechanizace. Pak se rozhlédla.

V jednom na telefonu rychle nalezeném návodu psali: Neděste se, po vertikutaci vypadá trávník poněkud příšerně. Nutno říct, že se nemýlili. Zahrádka ani zdaleka není, jako když střelí, o trávníku nemluvě. Střílet nejspíš bude někdo jiná… Obávám se, že těžší kalibr přijde na řadu, jakmile se to tu jednou vzchopí a půjde poznat, že chybí dvě květiny… Teď to poznat fakt nejde. Je ticho. Skoro bolí uši, jak je ticho. Žena se zhluboka nadechla. Možná něco řekne. Myslím, že to nebude pěkné. Lesknou se jí oči. Mám se rychle omluvit? Neměl bych něco říct? Hezky jsem se usmál a do hlubokého ticha nadšeně řekl: „Teď už to jen pohnojím a je hotovo!“

Jak praví jedno české přísloví: tak dlouho se chodí se džbánem… Naše manželství dostalo po dnešku velkou trhlinu. Je v troskách. Jsem z toho vyděšený a zmatený. A co na to řeknou děti?! Jak budeme žít dál? Když se konečně setmělo a milosrdná čerň schovala nové krátery a hromádky hlíny – výsledky to mého zahradního snažení, moje žena konečně promluvila. Snad to způsobilo vynikající červené víno, kterým jsme si se sousedy přes plot a s dvoumetrovým odstupem připili na zdraví a brzký konec virové taškařice, možná to jsou následky ženina dlouhodobého home office. Můj světový šampion, má olympijská vítězka v uklízení, se mi dlouze podívala do očí a mně se zhroutil celý dosavadní svět… Můžu za to já. Neměl jsem ho brát domů. Smutně řekla: „Ten vysavač uklízí líp než já…“