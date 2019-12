Vánoce mohou začít aneb dva papírky nad zlato

Ne moc velký. Tedy žádný prales. Ne moc malý. Žádné koště. Pěkně rostlý. Ne moc hustý. Řídký vůbec. Také aby nepřekážel, ale byl v pokoji dominantou. Musí být krásný, symetricky vyladěný.

To je jen menší část zhuštěné verze mých zkrácených poznámek, o tom, jak by měla vypadat vánoční jedle, kterou se právě chystám pořídit.

„Hlavně nekupuj žádný drahý ani obří stromek! Znáš se!“ povídá moje adventně naladěná žena.

Nevím, proč mi pořád musí připomínat moji sem tam chybku při výběru kousku přírody do našeho příbytku. Stromeček, který ač svázaný sítí neprošel dveřmi a po odsítění nám zabral půlku rozlehlého obýváku, a který ozdobený sto sedmdesáti ozdobami (popůjčovali jsme si je tenkrát po všech dostupných příbuzných a známých) a třemi led-řetězy o celkovém počtu jeden tisíc sto padesát osm ledžároviček, stále vypadal smutně a prázdně, jsem pořídil jen dvakrát. A ten menší unavený a opelichaný jsem pořídil jen jednou. Oni už jiný neměli. Třiadvacátého odpoledne. No tak jsem zapomněl, no. A pojďme neřešit ty ostatní, ano?

Abych letos předešel nevánočním jízlivým komentářům ohledně mnou zakoupeného roští, donutil jsem svou milovanou ženu a dceru k tomu, k čemu je mám. K vedoucí úloze. Vybíráme společně. Stromový pán pod mým odborným dohledem nosí celé odpoledne před přísnou komisi jeden kousek za druhým. Nedbal mých rad, že má říct, že další krásné už nemá. Jeho chyba. Jeho problém. Jeho zoufalství. Jeho stromky… Ovšem musím uznat, že když se začalo stmívat, mé dámy vybraly parádní kousek. Mrkl jsem na cenovku, nadechl se, neomdlel a snažil se stromopánovi pantomimicky předat informaci, aby cenu mé ženě ani nenaznačoval, nebo aby si vymyslel fiktivní slevu, zkrátka udělal cokoli, co nám oběma neznemožní hladký průběh nákupu. Nejspíš nedával pozor. Řekl to. Já ho varoval… Vzteklý a unavený pán zmateně pobíhá s výrazně levnějšími stromky, které ovšem vědí, proč jsou za pakatel a označené komisí slovy jako „hnus, koště, zrůda, to sem ani nenoste“.

Když už se zdálo, že pán přestane být příjemným a už nikdy v životě nebude prodávat ani teplou vodu, řekla mi žena, že musí ještě koupit postřik proti mšicím v akci, abychom byli připraveni na jaro, a: „Kup, který myslíš, ale ten drahý je moc drahý a ty levný jsou hnusný. A ne, že to koupíš jako vždycky všechno draze a budeš pak tvrdit, že to bylo se slevou nebo v akci nebo že to stálo polovinu toho, co ve skutečnosti!“ dodala, aby mě tak nějak svátečně naladila. A odešla za postřikem.

„Tak já si vezmu ten první,“ přátelsky jsem se usmál na pána, který si nevychovaně odplivl, drahý stromek vztekle zamotal do sítě, nevybíravě až surově ofrézoval kmen, aby se mi vešel do stojanu, popřál mi, ať mám na rozdíl od něj veselé, vypil horký rum z hrnku a zavřel ohrádku, kde do teď prodával.

Dotáhl jsem voňavou jedli k autu. Oči mi tikají. Tik, ťak. Auto, strom. Tik, ťak. Auto, strom. To se nevejde… Posledně jsem si zajehličil celý interiér, některé jehličky mě ďobou do pozadí ještě dnes a předloňská pryskyřice se doteď leskne na zadním okně. To ale nebude letošní případ, jelikož se to nevejde. Bude muset na střechu…

Vím, že už víte, že mám malý vůz. Hodně malý. Máloco se doň vejde. Občas je potřeba něco dát na střechu. Každý řidič to zná. Vezme se takzvaná zahrádka, dá se na střechu, na ní se naloží náklad. To se hezky řekne. Ale my, majitelé polo a čtvrt aut nemáme zahrádku. V podstatě téměř nemáme střechu. Ale i na ten kousek plochy proti dešti se leccos vejde, když je člověk jen trochu šikovný.

Například při loňském stěhování jsem na auto naložil kovový regál. Nevešel se totiž ke svému dvojčeti, které zaplnilo vnitřek auta (a dvakrát přece nepojedu! Jednak je to potupné a jednak ušetřím horentní sumu za benzín!) a ještě nenasytně koukalo zadním sklem ven. Ne, nerozbil jsem ho, já nemám zadní dveře, jen otvírací okno (ne, nepřipadám si méněcenný, dcerko). Pravou rukou jsem musel věnovat volantu, řadící páce, poskakujícímu regálu, blinkrům a rádiu. Levá trčela z okna u řidiče ven, mrzla, umdlévala a snažila se na střeše udržet policoid, který se obzvlášť v pravotočivých zatáčkách snažil levici vytrhnout z kloubů a který si vůbec nevážil hřejivé deky pod sebou, kterou jsem mu půjčil, aby kov kovu neublížil a neudělal škrábance. Když to celé stálo, byl jsem na sebe pyšný, jak jsem vše chytře vymyslel a šikovně naložil. Udělal jsem si i selfíčko, abych se později mohl pochlubit své ženě. Jakmile se to celé dalo do pohybu, otevřená okna způsobila mezi přední a zadní částí vozu proudění arktického typu a police regálu nahoře si osvojily základy aerodynamického vztlaku… Vzadu náklad držely takzvané gumicuky, vpředu já. Gumové bezduché napnelismy byly výrazně šikovnější, mě během šestikilometrové cesty regál jen tak tak nevytáhl z auta… Jsem konečně doma. Zmrzlý na kost, s vytahanou rukou a pokutovým bločkem v kapse mažu selfíčko…

Naložení vyžaduje jistou dávku šikovnosti, odložení věcí na střechu naopak hlouposti. A té mám přehršel… Kdysi jsem na střechu svého prvního auta, ovšem s velkou střechou, naložil peněženku, klíče od bytu

a nakládané okurky od maminky a odjel za kamarády na hory. Tam se mi, zřejmě z nervového vypětí ze ztráty nákladu, podařilo zapadnout do závěje, nechat zamrznout chladící kapalinu, při vy a roz tahování ohnout otevřené dveře u řidiče… Byl to drahý výlet, v mých dvaceti letech jeden z nejdražších, to máte servis, nové doklady, peníze, sebevědomí… Od té doby jsem si na odkládání věcí na střechu dával velký pozor.

Když byl našemu synkovi jeden rok, koupili jsme mu nádherné a ne úplně levné botičky, nemůže si přeci kazit nohy, na boji proti platfusu rozhodně šetřit nebudeme. Synka žena usadila do autosedačky, zabalila ho do deky, zula mu novotou zářící boty, aby deku nějak nezamazal nebo co, čistota nade vše, podala mi je, aby mohla synka připoutat. Myslím, že mi v ruce nějak vadily nebo co, tak jsem je na vteřinku odložil. Na střechu. A myslím, že jsem tenkrát dost spěchal do práce, tak jsem ženu popoháněl k rychlejšímu a efektivnějšímu výkonu. Sotva malého připoutala, už jsem řadil za jedna, naskočila na poslední chvíli. Ano. Boty fuč. Vrátili jsme se do tří minut. Pomalu jsme prošli celou trasu, nic. Nikdy jsme je nenašli. Ani ty druhé o půlhodiny později. Lidi jsou neuvěřitelně rychlí, když je něco zdarma… Třetí pár botiček jsme už dovezli až domů, neboť čistota šla stranou, jelikož jsme si ji už nemohli dovolit… „Už si nikdy nic neodložím na střechu!“ slíbil jsem si.

Minulý týden dopoledne. Vjíždím do křižovatky. Zastavuji, neboť jinak bych omezil a ohrozil, a to se nesmí. Stojím. A byla tma. Snad za vteřinu se setmělo. Neuvěřitelné! Jsem nejspíš svědkem nějakého přírodního šprýmu, to bude to globální oteplování. „Asi bude bouřka,“ napadlo mě na okamžik, ale pak jsem si všiml, že tma je hnědá, voní a dá se projasnit stěrači. Těsně před tím jsem v obchodě s koupelnami koupil malinké těsnění do vodovodní baterie, a protože tam měli i automat na kávu, tak malou černou…

Na silnici se povalují moje doklady, platební karty a kelímek od kávy, poletuje několik bankovek. Pobíhám po křižovatce a snažím se zpátky nashromáždit svůj majetek. Nejdřív se mi povedlo ulovit nehybnou a úplně prázdnou peněženku, nejspíš jí pád neudělal dobře. Platební kartu sice přejel kamion, ale dodnes s ní platím, takže vzorek pneumatiky, zdá se, není na závadu. Dvě další nikdo nepřejel, čímž se staly ochuzené o značkování, chudé už byly před tím. Stovka! Moje stovka! Běžím přes silnici. Netušil jsem, jak dobře umí platidlo létat. Zelená bankovka přistála na autobusové zastávce a na stokoruně bota. Cizí.

„Promiňte, ta je moje,“ povídám smířlivě a zdobím se nejvíc příjemným úsměvem, jaký dokážu.

Starší paní čekající na autobus, majitelka cizí boty, mi vrátila milý úsměv.

Ohnul jsem se, abych na svou stovku dosáhl. Bota se posunula, aby ji lépe schovala. Kouká jen růžek. Snažím se ho uchopit, ale nejde to. „Kdybyste trošku jako, já bych si svou…“ snažím se být milý.

„Ta je moje!“ řekla a vyhnala svůj příjemný obličej neznámo kam.

„Uletěla mi,“ vysvětluji prosebným tónem a nasazuji upřímný pohled zraněného štěňátka. Bota schovala bankovku úplně. Snažím se botou trochu viklat, abych se opět setkal se svými poctivě vydělanými penězi. Paní přenesla váhu. Dívám se nahoru. Její pohled míří někam do dálky. S botou nehnu. Klečím u nohou cizí paní. Rumpluji. To je správné slovo, nesprávný postup. Snažím se všechno, co je na mé stovce, rozkymácet. Marně. Šanci na úspěch mi přiváží přijíždějící autobus, baba na něj, doufám, čeká. Znervózněla.

„Pssss,“ dveře se zavřely a autobus odjel. Babizna se ani nehne. Soustředím se na botu. Souboj nervů. Pak mě napadlo, že bych mohl svou stovku vykoupit, že bych té loupežnické čarodějnici věnoval třeba desetikorunu jako nálezné. Koukám do peněženky…

Svět se ztratil v temnotě. Tuhnu. To ne! Tohle ne!!! Polil mne ledový pot. Stovku vem čert! Navíc mě tatínek kdysi učil, že holkám se nesmí ubližovat. Vzdávám to. Prát se nebudu, stejně by mne zbila. Vstal jsem a podíval se té obstarožní ochechuli přímo do očí: „Víte co? Kupte si za ní něco na sebe, ať nevypadáš takhle, babo nevzhledná! Sežer si ji!“ a odešel jsem středem křižovatky k autu. Tam jsem se opřel a zhluboka dýchám.

Ouvej je pěkné slovo označující nepěknou věc. A přesně tak mi je. Znovu prohledávám, řekl bych, že dokonce šacuji, svou pádem vyprázdněnou peněženku. Není to tu! Prostě není!!! Všechno mám jak akvarel, rozpité a mlhavé, slzy zalily oči a kanou.

Zmizely mi dva drobné papírky. Jeden bílý a jeden žlutý. Oba jsem u sebe nosil několik let. Na jednom bylo od synka napsáno Heskí den tatínku a namalovaný smajlík veselé hovínko. Na tom žlutém byl vzkaz od mé ženy Miluju tě. Jsou věci, o které prostě nechcete přijít. A jsou okamžiky, kdy se člověku podaří zjistit, že je nejen sůl nad zlato, a to není vše, co se třpytí, a že stovka jede dalším autobusem a je mu to jedno.

Moje zoufalství by se ve mně krve nedořezalo. Křižuji křižovatku křížem krážem. Nemyslí mi to. Jen pobíhám a hledám. Je mi smutno. Je mi děsně smutno. Jediné, na co dokážu myslet je poznání, že to byly nejcennější věci, jaké jsem kdy u sebe měl… A že mi přijde strašně nespravedlivé, že na to člověk přijde až ve chvíli, kdy o ně přijde.

Po pár minutách se už jen sklesle ploužím ve stometrovém okruhu kolem křižovatky. Dal bych teď cokoli za návrat mého napsaného štěstí. To budou smutné vánoce… Nevím, komu se mě zželelo. Vypadá to na obvykle škodolibou přírodu, protože najednou nějak fouklo… Tam jsou! Utíkám, co mi síly stačí, naděje a exploze radosti rozpohybovaly mé tělo k neuvěřitelnému výkonu. Kličkuji mezi jedoucími auty a necítím strach…

Ukládám papírky do peněženky na své čestné místo a ten pocit se nedá vyjádřit slovy. Trochu se mi třesou ruce, po tváři se mi koulí slza a já se za ni nestydím. Je mi báječně, radostně, nadšeně, je mi vánočně, neboť jsem si právě zabalil ten nejlepší dárek na světě.

Teď už jen nějak naložit a dovézt domů vybraný stromek, který je pořád opřený o auto, a já přemýšlím o ježkovi v kleci. Klec je malá, musí na střechu. A jsme tam zase… Sedm set padesát čtyři metry. Levotočivá. Jsou z něj dva menší a oba bez jehličí.

„Já vám ten druhej dám levnějc, šéfiku!“ povídá stromkový pán, kterého se mi lahví tuzemského rumu podařilo přesvědčit k pozdnímu znovuprodeji. Už se těším, jak se doma pochlubím, že jsem drahý a pečlivě vybraný stromek opravdu koupil se slevou! I tenhle však musí na střechu…

Kolemjdoucí pozorovatel by si mohl myslet, že mé auto ulovil obří pavouk. Koupil jsem raději hned tři upínací, tentokrát jsem nic nepodcenil, i když si myslím, že další stromek by už byl téměř zadarmo. Na své malé střeše konečně vezu vánoční stromek, který se ani nehne, protože ho objímá pavouk, který, jak už víme, nosí štěstí, v peněžence hýčkám svůj poklad a je mi hezky. Vánoce mohou začít…

P.S.: Já vím, že se to už nenosí. Že je jiná doba. Že v dnešní době jde všechno elektronicky. Dnes je to přesně deset let, co si mě má žena vzala… Beru malý papírek, který jí tajně schovám do peněženky, a píšu na něj vzkaz: Miluju Tě.

P.S:2: Přeji všem krásné vánoce! PF 2020